Семак: «Вендел, надеюсь, к следующей игре будет готов»

Семак заявил, что Вендел будет готов к следующей игре, а Караваев выбыл на более длительный срок

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:0) рассказал о травмах Вендела и Вячеслава Караваева.

— Что за травмы у Караваева и Вендела?

— Вендел, надеюсь, к следующей игре будет готов. Караваев выбыл на более длительный срок. Нужно дополнительное обследование. Точнее сказать сложно.

24-летний Вендел в этом сезоне провел 20 матчей в РПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 2 передачи.

26-летний Караваев провел 17 матчей и отдал 2 результативные передачи.