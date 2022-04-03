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Семак: «Вендел, надеюсь, к следующей игре будет готов»

Семак заявил, что Вендел будет готов к следующей игре, а Караваев выбыл на более длительный срок
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:0) рассказал о травмах Вендела и Вячеслава Караваева.

— Что за травмы у Караваева и Вендела?

— Вендел, надеюсь, к следующей игре будет готов. Караваев выбыл на более длительный срок. Нужно дополнительное обследование. Точнее сказать сложно.

24-летний Вендел в этом сезоне провел 20 матчей в РПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 2 передачи.

26-летний Караваев провел 17 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Вячеслав Караваев
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
0
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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