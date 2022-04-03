Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0).

— Вязкая, тяжелая игра была. В первом тайме недостаточно активно играли. Во втором тайме начали активнее, но не смогли забить. Нам не хватало остроты, все было немножко медленно.

— Почему команда играла медленно?

— Всегда сложно находить зоны, когда команда играет глубоко. Остроты было недостаточно, попытались освежить. С точки зрения движения стало получше, но с точки зрения качества — не улучшилась игра. Мы создали пару моментов со стандартов, когда могли забить Дзюба и Чистяков. Но с игры было достаточно сложно забить.

«Зенит» с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (39 очков) занимает четвертую позицию.