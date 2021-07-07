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Семак рассказал, почему 18-летний вратарь Одоевский сыграл весь матч с «Вердером»

21:42
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения товарищеского матча с «Вердером» (2:2) на сборе в Австрии оценил игру некоторых футболистов команды из Санкт-Петербурга.

— На сбор приехал молодой Даниил Кузнецов. С чем связан его вызов?

— Мы хотели посмотреть на него немножко раньше, но он задержался из-за вопросов с оформлением визы и паспорта. У нас нехватка игроков, недобор до 20 футболистов.

— Одоевский провел матч целиком. Вы не планировали замену вратаря в перерыве?

— Нет. Хотели дать полноценный матч Даниилу. Если все будет хорошо, в следующей игре будет Кержаков.

— Барриос сыграет в матче за третье место на Кубке Америки, пропустит старт сезона. Дуглас Сантос второй матч подряд выходит в опорной зоне. Почему?

— У нас нехватка игроков в центре поля. Вышли те, кто больше тренируется. Пока в центре поля Дугласа не наигрываем.

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Гоша Чернов все материалы автора

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