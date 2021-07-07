Семак рассказал, почему 18-летний вратарь Одоевский сыграл весь матч с «Вердером»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения товарищеского матча с «Вердером» (2:2) на сборе в Австрии оценил игру некоторых футболистов команды из Санкт-Петербурга.
— На сбор приехал молодой Даниил Кузнецов. С чем связан его вызов?
— Мы хотели посмотреть на него немножко раньше, но он задержался из-за вопросов с оформлением визы и паспорта. У нас нехватка игроков, недобор до 20 футболистов.
— Одоевский провел матч целиком. Вы не планировали замену вратаря в перерыве?
— Нет. Хотели дать полноценный матч Даниилу. Если все будет хорошо, в следующей игре будет Кержаков.
— Барриос сыграет в матче за третье место на Кубке Америки, пропустит старт сезона. Дуглас Сантос второй матч подряд выходит в опорной зоне. Почему?
— У нас нехватка игроков в центре поля. Вышли те, кто больше тренируется. Пока в центре поля Дугласа не наигрываем.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю