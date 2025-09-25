Семак — о матче с «Оренбургом»: «Недооценки нет точно. В любой игре три очка нужно завоевывать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ против «Оренбурга».

— Недооценки нет никакой точно, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — В любой игре три очка нужно завоевывать. Матч с «Краснодаром» был важный с точки зрения турнирной таблицы, чтобы не отпустить их далеко на этом отрезке. В тот день это был важнейший матч, на сегодняшний день важнейший тот, который нас ждет впереди — это матч против «Оренбурга». И все оставшиеся матчи не менее важны. Нет разницы, с кем ты играешь. За каждую игру можно заработать только три очка. Нам нужно двигаться вперед и с точки зрения набора очков, и с точки зрения нашей игры — продолжать улучшать качество как в обороне, так и в атаке.

— Некоторые эксперты уже говорят, что «Зенит» по «Оренбургу» пройдется катком. Вы можете такие прогнозы подтвердить или опровергнуть?

— Странная формулировка. Я думаю, что любая команда сейчас, которая играет в премьер-лиге, достаточно крепкая. И все матчи проходят напряженно, примеров предостаточно. Наше дело — выходить и играть. Мы уважаем команду «Оренбург» и понимаем ее силу. Мы видели последние матчи против того же крепкого «Динамо». Игра до ошибки, а дальше уже совсем другой матч. Ошибка, пенальти. А так матч был равный. «Динамо» — такой же наш конкурент, как и другие лидеры нашего чемпионата.

Матч «Зенит» — «Оренбург» пройдет 27 сентября в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск.