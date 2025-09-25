Полузащитник «Зенита» Михайлов: «Матчи чемпионата и Кубка по накалу, по важности одинаковые»

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов сравнил матчи РПЛ и FONBET Кубка России.

«Чемпионат и Кубок, может быть, по названию и разные, но по накалу, по важности эти игры одинаковые. И каждый матч в чемпионате, и каждый матч в Кубке — это шанс для каждого игрока. Ты должен выходить и не думать, чемпионат это или Кубок. Ты должен выходить, выкладываться и на все сто процентов делать свою работу», — цитирует 22-летнего россиянина пресс-служба «Зенита».

«Зенит» 27 сентября сыграет с «Оренбургом» в домашнем матче РПЛ. 30 сентября его соперником по групповому турниру Пути РПЛ FONBET Кубка России станет «Рубин».