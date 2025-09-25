Семак: «Жерсон занимается индивидуально. Думаю, скоро начнет работать с командой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении полузащитника Жерсона.

«Даже у нас немного информации по его восстановлению, а у журналистов ее много (улыбается). Что было объявлено нашим медицинским штабом, от этого мы и отталкиваемся. На сегодняшний день он занимается индивидуально, работает на футбольном поле, работает с мячом. Я думаю, что в скором времени фрагментарно начнет работой с командой. Та информация, которая была, она и есть», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. 28-летний бразилец провел 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. 30 августа пресс-служба питерцев сообщила, что полузащитник получил мышечное повреждение на тренировке.