Тренер кипрского «Ариса» Астафьев: «В РПЛ мы бы точно не затерялись»

Тренер «Ариса» Виталий Астафьев ответил на вопрос о том, какое бы место занимал кипрский клуб в РПЛ.

«Сложный вопрос, учитывая климатические условия, — приводит слова Астафьева «Чемпионат». — В РПЛ мы бы точно не затерялись. Хотя, когда Россия и Кипр недавно играли в одной группе, было заметно, что российские футболисты на голову выше по организации. Однако разницу в клубном футболе делают легионеры. В нашем клубе девять кипрских футболистов, но играют не все».

Также тренер рассказал о своей мечте.

«Стать чемпионом Кипра с «Арисом». И быть востребованным в футболе как можно дольше», — сказал он.

Астафьев является бывшим футболистом «Рубина» и сборной Латвии.