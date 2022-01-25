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Тренер кипрского «Ариса» Астафьев: «В РПЛ мы бы точно не затерялись»

Тренер «Ариса» Виталий Астафьев сравнил чемпионаты Кипра и России
Карен Саркисян
Корреспондент

Тренер «Ариса» Виталий Астафьев ответил на вопрос о том, какое бы место занимал кипрский клуб в РПЛ.

«Сложный вопрос, учитывая климатические условия, — приводит слова Астафьева «Чемпионат». — В РПЛ мы бы точно не затерялись. Хотя, когда Россия и Кипр недавно играли в одной группе, было заметно, что российские футболисты на голову выше по организации. Однако разницу в клубном футболе делают легионеры. В нашем клубе девять кипрских футболистов, но играют не все».

Также тренер рассказал о своей мечте.

«Стать чемпионом Кипра с «Арисом». И быть востребованным в футболе как можно дольше», — сказал он.

Астафьев является бывшим футболистом «Рубина» и сборной Латвии.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4587323-trener-kiprskogo-arisa-astafev-v-rpl-my-by-tochno-ne-zateryalis.html
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3
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4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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