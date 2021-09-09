Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» после паузы на матчи сборных.

«Когда у нас будет понимание, какой состав сможет принять участие в предстоящих матчах, будем думать над оптимальной схемой исходя из тех игроков, которые будут в нашем распоряжении. Что касается матчей после перерыва на сборные, то, конечно, игроки всегда приезжают уставшими и функционально, и психологически. Это другие соревнования, выплеск эмоций. Это всегда непросто, но мы будем заниматься своим делом — готовиться к матчу. Как он сложится — посмотрим, но мы точно приложим все усилия, чтобы победить.



«Ахмат»? Все прекрасно знают сильные стороны этой команды. «Ахмат» обладает сильным и сыгранным составом, у них хорошие исполнители. Во всех играх, которые они провели, очень уверенно смотрелись. Команда играет агрессивно, очень активно, проблем со сборниками у них практически нет. Нас ждет очень сложный, тяжелый матч», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится 11 сентября, начало встречи — в 16.30 (мск).