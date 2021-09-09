Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Ахматом»

13:58
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» после паузы на матчи сборных.

«Когда у нас будет понимание, какой состав сможет принять участие в предстоящих матчах, будем думать над оптимальной схемой исходя из тех игроков, которые будут в нашем распоряжении. Что касается матчей после перерыва на сборные, то, конечно, игроки всегда приезжают уставшими и функционально, и психологически. Это другие соревнования, выплеск эмоций. Это всегда непросто, но мы будем заниматься своим делом — готовиться к матчу. Как он сложится — посмотрим, но мы точно приложим все усилия, чтобы победить.

«Ахмат»? Все прекрасно знают сильные стороны этой команды. «Ахмат» обладает сильным и сыгранным составом, у них хорошие исполнители. Во всех играх, которые они провели, очень уверенно смотрелись. Команда играет агрессивно, очень активно, проблем со сборниками у них практически нет. Нас ждет очень сложный, тяжелый матч», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится 11 сентября, начало встречи — в 16.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-09-09-sergey-semak-matchi-posle-pereryva-na-igry-sbornykh-eto-vsegda-neprosto.htm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Ласицкене и Магучих вновь сфотографировались вместе. Их фото на Олимпиаде вызвало скандал на Украине
Лещенко двумя словами описал игру сборной России при Карпине
«Многие критиковали Черчесова за слова про «золотой актив». А чем запомнился Миранчук в этих трех играх?» Мнение Дениса Мацуева
В «Химках» рассказали об условиях аренды Мирзова
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр