Семак: «По всей стране много болельщиков «Зенита», которым нравится команда, которые хотели бы победы в РПЛ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 30-го тура РПЛ против «Ахмата».

— Я соглашусь полностью с Дугласом [Сантосом], что мы будем делать то, что должны делать, отталкиваться от того, что мы можем делать в данной ситуации. А мы должны готовиться, мы должны побеждать. А там, как сложится результат другого матча, нам неведомо.

— В прессе очень часто можно встретить, что почти вся страна, кроме Питера, желает чемпионства «Краснодару», и что вообще для нашего чемпионата лучше бы смена чемпиона. Обидно ли вам слышать такие вот слова?

— Мы слышим эти слова ежегодно, и я думаю, что по-другому быть не может. Команда, которая все время побеждает в последние годы, конечно, вызывает определенные эмоции. Отсюда все разговоры. Но наша работа — это добиваться побед, играть для тех людей, которым «Зенит» не безразличен, которые поддерживают нас. Их тоже очень и очень много — не только в Петербурге, а во многих городах. И в том же Ростове, Воронеже, и в Краснодаре есть люди, которые поддерживают «Зенит». Конечно, если мы говорим про Краснодар, многие переживают за «Краснодар». Но по всей стране много болельщиков «Зенита», которым нравится команда, которые хотели бы победы. Поэтому мы будем делать все для наших болельщиков, для того, чтобы стараться хорошо играть и побеждать. А там уже посмотрим, как сложатся матчи и как будет выглядеть турнирная таблица после окончания чемпионата.

Матч «Зенит» — «Ахмат» пройдет 24 мая и в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 мск.