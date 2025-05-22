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«Крылья Советов» направили проект соглашения по иску на 898 миллионов рублей

Представитель «Крыльев Советов» в ходе заседания в Арбитражном суде Москвы заявил о направлении проекта мирового соглашения по иску со стороны ООО «РТ-Капитал» (дочерняя структура «Ростеха») на сумму около 898 миллионов рублей, сообщает РИА «Новости».

В «Крыльях Советов» просят отложить слушания на время переговоров по мировому соглашению с истцом. При этом представитель «РТ-Капитал» отметил, что получил проект в коридоре суда, а в ходе заседания просил продолжить рассмотрение иска по существу.

Юрист самарского клуба добавил, что если суд примет решение о взыскании 898 миллионов рублей, то у «Крыльев Советов» не будет возможности играть. «Клуб не будет иметь финансирования, не будет иметь рекламных контрактов, не будет ничего», заявил он.

При этом представитель клуба отметил, что самарцы постепенно гасят долг, выплачено уже более 20 процентов от задолженности. Суд принял решение отложить заседание на 10 июля.

17 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, отвечая на вопрос о долге клуба, заявил, что это не повлияет на лицензирование «Крыльев Советов».

Источник: РИА
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ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

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