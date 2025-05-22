Источник: в «Спартаке» готовы продать Бонгонду и Мартинса

«Спартак» в ближайшее трансферное окно может расстаться с двумя иностранными игроками — Тео Бонгондой и Кристофером Мартинсом, сообщает «Евро-Футбол. Ру».

По данным источника, по Мартинсу уже есть активный интерес со стороны нескольких европейских клубов.

29-летний полузащитник Бонгонда в сезоне-2024/25 провел 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2027 года.

28-летний Мартинс в текущем сезоне в 33 матчах забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт со «Спартаком» истекает 30 июня 2026 года.