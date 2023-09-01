Семак: «Федотов во всех командах показывает очень хороший результат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о работе Владимира Федотова в ЦСКА.

«Я думаю, не совсем корректно оценивать специалиста, но в том, что касается игры ЦСКА, команда является одним из лидеров нашего чемпионата на протяжении нескольких лет, одним из наших конкурентов. Эта команда очень крепкая, очень дисциплинированная, и мы ждем очень сложной игры. Федотов во всех командах, в которых он работал, показывает очень хороший результат», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17.30 мск.