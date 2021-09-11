Семак рассказал, на какой срок выбыл Вячеслав Караваев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:1) рассказал, на какой срок выбыл защитник Вячеслав Караваев.

— Сколько пропустит Караваев? Есть ли у него шанс сыграть с «Челси»?

— Он получил повреждение в последнем матче со сборной. Оно оказалось серьезным. Сколько пропустит не знаю, в следующем матче точно не сыграет.

— Как оцените игру Кравцова?

— Хорошо. Мы прекрасно знаем его качества, но в центральной зоне он не так часто выходит, потому что у него очень сильные конкуренты — Барриос, Вендел, Кузяев. Он игрок нашей обоймы, верим в него и надеемся.

— С чем связана замена Ерохина и Кругового? Показалось, что Данил сначала не понял, на какую позицию вышел.

— Это была необходимость. Понятно, что «Ахмат» атаковал много через фланги, через подборы. Мы выпустили свежего игрока, потому что Саша Ерохин только приехал, он уставший. Мы хотели дать ему возможность передохнуть. По позиции — действительно сперва планировали Кругового на одну позицию, но потом поменяли, чтобы мы более надежно противостояли передачам с бровок и немножко ослабить давление на защиту.