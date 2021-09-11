Министр спорта МО — о договоренности со «Спартаком»: «Глупость несусветная, у Мирзова микротравма»
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал отсутствие полузащитника Резиуана Мирзова в заявке «Химок» на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком». Он отметил, что у подмосковного клуба нет договоренности о том, чтобы футболист не играл против красно-белых.
«У нас много версий в виде сплетен, — цитирует Терюшкова «РБ Спорт» 11 сентября. — Он же играл против «Спартака» в прошлом сезоне. Так что пусть говорят, что хотят. Мы взяли игрока для того, чтобы он играл. Зачем нам его специально не выпускать? Тогда надо и Дениса Глушакова не ставить на матч: он раньше выступал за «Спартак». Глупость несусветная.
Можно было бы о чем-то говорить, если бы Мирзов в прошлом сезоне не играл против «Спартака». Но он два раза выходил и даже забивал. Скажу честно: по Мирзову есть опасения у медицинского персонала — микротравма. Врачи и тренерский штаб не хотят его нагружать. Так что, может быть, он и следующую игру пропустит. Ларчик просто открывается".
Матч «Спартак» — «Химки» начался в 19.00 по московскому времени. Счет на данный момент равный — 0:0.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/ministr-sporta-mo-o-dogovorennosti-so-spartakom-glupost-nesusvetnaya-u-mirzova-mikrotravma-on-mozhet-propustit-i-match-s-ufoj/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_qkak981MramwWvVtWuC1YDtgKUBfZXSTMHt4IaAt9Is-1631376938-0-gqNtZGzNAnujc
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