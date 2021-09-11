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Министр спорта МО — о договоренности со «Спартаком»: «Глупость несусветная, у Мирзова микротравма»

19:20
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал отсутствие полузащитника Резиуана Мирзова в заявке «Химок» на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком». Он отметил, что у подмосковного клуба нет договоренности о том, чтобы футболист не играл против красно-белых.

«У нас много версий в виде сплетен, — цитирует Терюшкова «РБ Спорт» 11 сентября. — Он же играл против «Спартака» в прошлом сезоне. Так что пусть говорят, что хотят. Мы взяли игрока для того, чтобы он играл. Зачем нам его специально не выпускать? Тогда надо и Дениса Глушакова не ставить на матч: он раньше выступал за «Спартак». Глупость несусветная.

Можно было бы о чем-то говорить, если бы Мирзов в прошлом сезоне не играл против «Спартака». Но он два раза выходил и даже забивал. Скажу честно: по Мирзову есть опасения у медицинского персонала — микротравма. Врачи и тренерский штаб не хотят его нагружать. Так что, может быть, он и следующую игру пропустит. Ларчик просто открывается".

Матч «Спартак» — «Химки» начался в 19.00 по московскому времени. Счет на данный момент равный — 0:0.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/ministr-sporta-mo-o-dogovorennosti-so-spartakom-glupost-nesusvetnaya-u-mirzova-mikrotravma-on-mozhet-propustit-i-match-s-ufoj/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_qkak981MramwWvVtWuC1YDtgKUBfZXSTMHt4IaAt9Is-1631376938-0-gqNtZGzNAnujc

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Евгений Петров все материалы автора

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