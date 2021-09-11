Талалаев: «Ахмат» был ближе к ничьей, чем к третьему пропущенному мячу»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал итог матча 7-го тура российской премьер-лиги против «Зенита» (1:3).

— Каким был план на игру? Не хотели перейти на 5-3-2 раньше?

— Хотели использовать сбросы и подборы из-под Конате и проводить фланговые атаки. У сожалению, наши фланговые не очень хорошо сыграли в атаке. Мы поменяли план. Когда поняли, что в центре можем создавать превосходство, перестроились на три центральных защитника. Активизировали прессинг во втором тайме и воспользовались небольшой вальяжностью игроков «Зенита». Если бы Тимофеев и Коновалов были удачливее, то было бы иначе. Думаю, что мы были ближе к ничьей, чем к третьему пропущенному.

— Что вы сказали команде в перерыве? Она изменилась.

— Мы поговорили, было сказано нескольких жестких слов, хоть и без истерик. Футболисты сами раскрепостились, после 2:0 уже качество изменилось, скинули оковы. На мой взгляд, вышедшие на замену после перерыва, более цельно вошли. Пауза на сборные влияет — и Конате, и Карапузов, и Быстров могут играть лучше. Я не говорю, что их отъезд плох — это достижение, когда футболисты уезжают в сборные. Но взаимосвязи не увидели.