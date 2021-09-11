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Талалаев: «Ахмат» был ближе к ничьей, чем к третьему пропущенному мячу»

19:27
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал итог матча 7-го тура российской премьер-лиги против «Зенита» (1:3).

— Каким был план на игру? Не хотели перейти на 5-3-2 раньше?

— Хотели использовать сбросы и подборы из-под Конате и проводить фланговые атаки. У сожалению, наши фланговые не очень хорошо сыграли в атаке. Мы поменяли план. Когда поняли, что в центре можем создавать превосходство, перестроились на три центральных защитника. Активизировали прессинг во втором тайме и воспользовались небольшой вальяжностью игроков «Зенита». Если бы Тимофеев и Коновалов были удачливее, то было бы иначе. Думаю, что мы были ближе к ничьей, чем к третьему пропущенному.

— Что вы сказали команде в перерыве? Она изменилась.

— Мы поговорили, было сказано нескольких жестких слов, хоть и без истерик. Футболисты сами раскрепостились, после 2:0 уже качество изменилось, скинули оковы. На мой взгляд, вышедшие на замену после перерыва, более цельно вошли. Пауза на сборные влияет — и Конате, и Карапузов, и Быстров могут играть лучше. Я не говорю, что их отъезд плох — это достижение, когда футболисты уезжают в сборные. Но взаимосвязи не увидели.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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Гоша Чернов все материалы автора

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