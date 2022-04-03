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Сегодня, 21:30

«Сочи» — «Зенит»: видеообзор матча 23-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
3 апреля. «Сочи» — «Зенит» — 0:0.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» сыграл вничью с «Сочи» в гостевом матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России.

Игра на стадионе «Фишт» в Сочи закончилась со счетом 0:0.

«Зенит» с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (39 очков) занимает четвертую позицию.

В следующем туре петербуржцы 9 апреля на выезде встретятся с грозненским «Ахматом», сочинцы днем позже нанесут визит «Уфе».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:0
Зенит
Сочи
Джанаев Дркушич Родригау Цаллагов Юрганов Заика (Маргасов, 69) Юсупов (Мелкадзе, 69) Нобоа (Попов, 76) Макарчук Ангбан Кассьерра
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Круговой (Алип, 87) Барриос Клаудиньо Кузяев Мостовой Сутормин (Юри Алберто, 65) Малком (Ерохин, 87) Дзюба (Сергеев, 66)
Предупреждения
Юрганов 45’, Мелкадзе 71’  -  Малком 42’
Судьи
Москалев (Воронеж) Мурашов (Москва) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Шаламберидзе (Москва)
ФК Зенит
ФК Сочи
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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