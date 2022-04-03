«Сочи» — «Зенит»: видеообзор матча 23-го тура РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Сочи» в гостевом матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России.

Игра на стадионе «Фишт» в Сочи закончилась со счетом 0:0.

«Зенит» с 49 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (39 очков) занимает четвертую позицию.

В следующем туре петербуржцы 9 апреля на выезде встретятся с грозненским «Ахматом», сочинцы днем позже нанесут визит «Уфе».