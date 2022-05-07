Семак заявил, что на чемпионском концерте хотел бы видеть отечественного артиста

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0) отметил, что на чемпионском концерте хотел бы видеть отечественного артиста.

Питерцы проводили эту встречу в статусе чемпиона. Команда обеспечила себе первое место в прошлом туре — в игре с «Локомотивом» (3:1).

— Какого артиста лично вы хотели бы видеть на чемпионском концерте «Зенита» — российского или зарубежного?

— Мне сложно сказать конкретно. Я не являюсь меломаном, но однозначно российского, потому что радость победы надо разделять с теми людьми, которые симпатизируют клубу. Тогда праздник будет более полноценным.