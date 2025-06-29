Семак: «Жерсон? Пока новичков у «Зенита» нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что команда собралась в полном составе.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Фламенго» Жерсон может перейти в «Зенит» после клубного чемпионата мира.

«Все игроки уже собрались. Просто группа тех игроков, которые выступали за сборные, присоединились чуть позже. Они пока работают отдельно. Все в сборе, кроме Вендела. Он придет позже. Когда прилетит Жерсон? Этой информации нет. Пока новичков у нас нет», — сказал Семак.

29 июня «Зенит» разгромил «Црвену Звезде» в матче в рамках Winline Суперсерии — 3:0.