29 июня, 21:48

Семак об игре Соболева с «Црвеной Звездой»: «У Саши стало больше уверенности»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:0) в товарищеском матче.

— Сегодня первые два гола были забиты при участии Соболева. Есть ощущение, что за последние месяцы он воспрял.

— Все работают. Но у Саши, конечно, стало больше уверенности. Последние матчи чемпионата он сыграл хорошо, забивал. И психологического давления стало меньше. Это позволяет играть более раскрепощенно. Конечно, свежести сейчас нет, но желание, движение и борьба сейчас на том уровне, который мы хотим видеть у Саши и остальных игроков.

— Может ли Луис Энрике стать для «Зенита» таким же лидером, каким был Малком?

— Мы надеемся. Все качества у него есть. И Малкому непросто было адаптироваться к нашему чемпионату. Энрике — игрок, который может многое на поле. Мы на него надеемся. И надеемся, что он будет лидером.

— Рассчитываете ли на Ренана и Адамова?

— Арсен тренируется вместе с нами. Мы будем смотреть на него, как и на Ярослава Михайлова, а потом уже принимать решение, кто у нас останется. Что касается Ренана, то мы ждем, потому что количество иностранцев, которое у нас есть, заставляет нас задуматься и поставить на паузу историю с Робертом. У него есть предложения. Мы рассматриваем различные варианты.

«Зенит» проведет следующий матч 3 июля против махачкалинского «Динамо». 9 июля команда из Санкт-Петербурга встретится с «Сьоном».

