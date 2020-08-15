Семак ответил на вопрос о сроках возвращения Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после гостевого матча 2-го тура Тинькофф — РПЛ с «Ростовом» (2:0) отметил, что в отсутствии капитана сине-бело-голубых Артема Дзюбы шанс проявить себя получили другие футболисты. При этом он не исключил, что форвард вернется к игре 3-го тура — с ЦСКА в Санкт-Петербурге 19 августа.

— Как сказалась на игре «Зенита» потеря Дзюбы? — вопрос Семаку в послематчевом комментарии для СМИ.

— Конечно, потеря лидера сказывается на игре команды. Естественно, другие футболисты получают возможность выйти, получить игровую практику и проявить себя.

— Какой прогноз по восстановлению Дзюбы?

— Посмотрим, сложно что-то загадывать. Пока не готов. К следующей игре, надеюсь, будет готов. Будем смотреть. (Артем Агапов)

Ранее появилась информация «РБ-Спорт», что Дзюба пропустил выезд в Ростов-на-Дону из-за повреждения спины в матче первого тура с «Ротором» (2:0). У футболиста диагностирован спазм мышц.