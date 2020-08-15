Семак оценил удаление Ракицкого и ответил на вопрос об аренде Мамманы в «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после гостевого матча 2-го тура Тинькофф — РПЛ с «Ростовом» (2:0) подчеркнул, что команда нормально сыграла в защите. При этом он согласился: удаление Ярослава Ракицкого за две желтые карточки — головная боль перед встречей с ЦСКА в Санкт-Петербурге 19 августа. Из-за дисквалификации украинца у тренера остаются два центральных защитника — Деян Ловрен и Данила Прохин.

— Оцените игру «Зенита» в обороне в этом матче, в частности — во втором тайме, — просьба к Семаку в послематчевом комментарии для СМИ.

— Абсолютно нормальная, хорошая игра. Были ошибки развития атаки, которые приводили к каким-то моментам. С точки зрения остроты — было несколько моментов. Концовку мы играли в меньшинстве, естественно, пришлось тяжело.

— Сегодня «Ростов» очень много бил издали. Как это оценить — «Зенит» недорабатывал в опорной зоне или, наоборот, не пускал соперников в штрафную и вынуждал бить с дистанции?

— Большинство ударов были абсолютно неопасные. Особенно, во втором тайме, когда мы просто сели. Конечно, нужно чуть активнее встречать, но мы сыграли на ноль, это здорово, так что в обороне никаких проблем нет. Никаких претензий к нашим защитникам и вратарю быть не может.

— Удаление Ракицкого — большая головная боль перед матчем с ЦСКА?

— Потеря любого игрока, тем более, одного из лидеров — головная боль. На то мы и команда, чтобы решать все вопросы, связанные с пропуском того или иного игрока. Будем думать.

— Нет ли сожаления, что отдали Мамману в аренду? Сейчас возникла ситуация, когда перед матчем с ЦСКА есть всего два центральных защитника, один из которых — 19-летний Прохин.

— У нас 8 иностранцев в заявке сейчас, мы бы физически не могли заявить Эмануэля. Тем более, ему нужна игровая практика, он два года не играл. (Артем Агапов)