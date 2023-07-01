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Колосков — об интересе к россиянам в Европе: «Захаряна сватали в «Челси», а сейчас он еле в состав попадает»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на появляющуюся в СМИ информацию об интересе европейских клубов к молодым российским игрокам.

«У нас год назад Арсена Захаряна сватали в «Челси», а в результате он еле-еле попадает в состав. Я очень радуюсь тому, что проявляют интерес к нашим футболистам. Это говорит о том, что футболисты качественные, получили здесь хорошее футбольное образование и что у них есть перспектива. Но я не верю во все эти разговоры о проявлениях интереса. Когда будет конкретный разговор о трансфере в другой клуб, тогда можно говорить, насколько будет лучшим переход для повышения мастерства футболиста и его профессионального развития», — цитирует Колоскова Sport24.

Ранее сообщалось о том, что нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов «Марселя». Также в СМИ появлялась информация об интересе клубов чемпионата Англии, бундеслиги и серии А к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-01-koloskov-ya-ochen-raduyus-tomu-chto-yevropeyskiye-kluby-proyavlyayut-interes-k-nashim-futbolistam
Футбол
Вячеслав Колосков
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