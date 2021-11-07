Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (0:0) отметил, что очень недоволен игрой команды. Также специалист объяснил замены Артема Дзюбы и Ярослава Ракицкого.

— Сегодня игра у нас не получилось абсолютно. Мы продемонстрировали мало активности в первом тайме, даже контролируя мяч, — цитирует Семака сайт «Зенита». — Острые моменты не реализовывали. Нужно было добавлять в движении, работе с мячом, быстроте во всех компонентах. В перерыве мы кое-что поменяли, однако удаление спутало нам все карты. Во втором тайме у нас были атаки, подходы, но на победу мы не наиграли. Будем разбираться. Естественно, такое качество игры для нас недопустимо. Разберемся и будем работать дальше. Сейчас по своим командам разъедутся сборники, а те, кто останутся, будут готовиться дальше.

— Заменами Дзюбы и Ракицкого вы хотели внести изменения в тактику или вам не понравилось то, как они действовали?

— Мне мало кто понравился в первом тайме по игре, выделить некого. С этими заменами мы перестроили тактику, к тому же, Ярослав был на карточке, был момент в игре, когда его могли удалить. И мы не стали рисковать, отчасти в связи с этим сменили тактику, добавили Ерохина, перешли на 4-2-3-1. Но быстрое удаление спутало все карты. Сложно менять тактику, когда действуешь в меньшинстве. Мы заиграли лучше, но этого было недостаточно. Считаю, что на победу мы не наиграли.