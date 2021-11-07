Григорий Иванов: «Футболисты «Урала» ни в чем не уступали «Зениту»
Президент «Урала» Григорий Иванов отметил игру команды в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:0).
«Считаю, что мы не уступали ни в чем сопернику сегодня. Понятно, что «Зенит» приехал к нам после Лиги чемпионов, но мы показали хорошую игру. Конечно, непросто всегда играть на одного игрока меньше, и «Зениту» в этом плане было тяжело», — сказал Иванов ТАСС.
В следующем туре «Урал» 20 ноября в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю