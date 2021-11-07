Семак — о ничьей с «Уралом»: «Ничто не предвещало такую игру сегодня»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:0) оценил, с каким настроем вышла команда на эту встречу.
— Складывается впечатление, что после Лиги чемпионов «Зениту» неинтересно играть с командами из подвала таблицы РПЛ.
— Это не так. Все хотят играть, но хотеть мало — нужно двигаться, работать, бороться в каждом моменте. На одном мастерстве соперника не обыграть. Преимущества в классе мало, нужна быстрота в принятии решений, агрессивность, недостаточно не уступать, нужно превзойти соперника. И тогда мастерство может внести решающую лепту в результат, — цитирует Семака сайт «Зенита».
— Возможно ли такое, что команда было недостаточно настроена перед матчем?
— Нет. Иногда кажется, что команда отлично настроена, но на поле это меняется. Иногда наоборот, при спокойствии, которое не нужно допускать на поле, показывают качественную игру. На разминке, в раздевалке у нас была нормальная рабочая обстановка. Ничто не предвещало такую игру сегодня, не было такого плохого ощущения.
— Получилось ли у вас в перерыве подзарядить команду эмоционально?
— Да, учитывая, что в меньшинстве мы играли лучше. Почти весь тайм мы играли в меньшинстве. У нас были неплохие подходы — мы могли выжать из них более явные моменты, и таких подходов было больше, чем в первом тайме.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-11-07-sergey-semak-odnogo-preimushchestva-v-klasse-malo-dlya-pobedy.htm
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю