Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:0) оценил, с каким настроем вышла команда на эту встречу.

— Складывается впечатление, что после Лиги чемпионов «Зениту» неинтересно играть с командами из подвала таблицы РПЛ.

— Это не так. Все хотят играть, но хотеть мало — нужно двигаться, работать, бороться в каждом моменте. На одном мастерстве соперника не обыграть. Преимущества в классе мало, нужна быстрота в принятии решений, агрессивность, недостаточно не уступать, нужно превзойти соперника. И тогда мастерство может внести решающую лепту в результат, — цитирует Семака сайт «Зенита».

— Возможно ли такое, что команда было недостаточно настроена перед матчем?

— Нет. Иногда кажется, что команда отлично настроена, но на поле это меняется. Иногда наоборот, при спокойствии, которое не нужно допускать на поле, показывают качественную игру. На разминке, в раздевалке у нас была нормальная рабочая обстановка. Ничто не предвещало такую игру сегодня, не было такого плохого ощущения.

— Получилось ли у вас в перерыве подзарядить команду эмоционально?

— Да, учитывая, что в меньшинстве мы играли лучше. Почти весь тайм мы играли в меньшинстве. У нас были неплохие подходы — мы могли выжать из них более явные моменты, и таких подходов было больше, чем в первом тайме.