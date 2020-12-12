Семак — о матче с «Динамо»: «Не ожидали увидеть пять защитников у соперника»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:1).
— Замены динамовцем освежил линию нападения. Нужно было укреплять тылы, поэтому мы выпустили Чистякова, — сказал Семак а эфире «Матч Премьер». — Это добавило надежности в наших действиях.
Для нас был сюрприз: не ожидали увидеть пять защитников у соперника. Хорошо, что вышли с одним нападающим — это сыграло нам ну руку.
Азмун сыграл три игры подряд. Ему сложно выступать в таком режиме. У нас есть опции.
Есть вертояность, что Сутормин продолжит заменять Караваева. Он смотрится прилично на этой позиции.
Венделу приходится непросто. Новая страна, новый климат. Что касается позиции, то он игрок центр поля. Но мы все время варьируем игроков. Со временем он адаптируется. С мячом он работает хорошо.
Оздоева убрали, потому что у него была желтая карточка. Мы не имели права рисковать.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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