Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре Тинькофф РПЛ. Он не согласился с тем, что красно-белых больше нельзя считать конкурентом его команды.

— «Спартак» не побеждал «Зенит» в Петербурге с 2012 года. Разгромные победы над ним — уже не редкость. Как вы объясните такое доминирование «Зенита» на дистанции? Можно ли сказать, что «Спартак» уже не конкурент «Зенита»?

— Конечно, нельзя говорить, что больше не конкурент. Все меняется быстро, примеров много. О каком-то доминировании не стал бы говорить. Перед игрой разговоры совсем были другие. Нам тоже непросто поддерживать определенный уровень. Что касается счета, то повторюсь: бывают матчи, когда залетает почти все. Вспомните весенний матч с «Локомотивом». Там тоже результат был неожиданный (6:1). Бывает раз в год — получается, залетает все. Я не могу сказать, что везение сумасшедшее, но столько мячей еще нужно забить. Думаю, нам это возвращается за те матчи, где мы создаем много, но не забиваем.

В составе победителей по дублю сделали Сердар Азмун и Андрей Мостовой.