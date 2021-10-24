Источник: сотрудники полиции избили болельщиков «Спартака» в перерыве матча с «Зенитом», используя дубинки и электрошокеры
Полицейские избили болельщиков «Спартака» в перерыве матча против «Зенита», сообщает Telegram-канал «Выездные заметки».
«В перерыве матча при попытке покинуть территорию стадиона представителями органов были жестоко избиты фанаты «Спартака». При избиении использовались дубинки и электрошокеры. На данный момент пять красно-белых болельщиков находятся в отделе, у одного из них серьезная травма головы. Скорая медицинская помощь парням не оказывается», — сообщает источник.
Сегодня, 24 октября «Спартак» разгромно уступил «Зениту» (1:7) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
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