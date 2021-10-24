Семак о разгромной победе над «Спартаком»: «Так бывает, что залетает все»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

— Поздравляю команду с победой, — сказал Семак на пресс-конференции. — Бывает так, что залетает все. Это те же три очка, что и всегда.

— Было ли планом то, что «Зенит» отдаст мяч «Спартаку»?

— Изначально плана отдать мяч не было. Мы забили мяч, и «Спартаку» нужно было больше атаковать. В любом случае «Спартак» не обороняется низко, зоны за спинами есть, и нам надо было постараться правильно их использовать. Есть риск нарваться на быстрые ответные атаки.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 26 очками в 12 матчах.