Семак о разгромной победе над «Спартаком»: «Так бывает, что залетает все»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
— Поздравляю команду с победой, — сказал Семак на пресс-конференции. — Бывает так, что залетает все. Это те же три очка, что и всегда.
— Было ли планом то, что «Зенит» отдаст мяч «Спартаку»?
— Изначально плана отдать мяч не было. Мы забили мяч, и «Спартаку» нужно было больше атаковать. В любом случае «Спартак» не обороняется низко, зоны за спинами есть, и нам надо было постараться правильно их использовать. Есть риск нарваться на быстрые ответные атаки.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 26 очками в 12 матчах.
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John Doe
К слову. Разумеется не смотрю все игры Зенита, но что видел давали мне основания критиковать тренерские сопсобности Сергея Семака. Сегодня поэтому хотелось бы особо отметить, что на мой взгляд это была в первую очередь тренерская победа. Да еще такая оглушительная. Случайность, или Сергей растет, видно будет. Хотелось бы, чтобы второе, и победы пришли и в еврокубках, где Зенит как лидер чемпионата обязан тащить лигу в своей роли.
24.10.2021
John Doe
Летело и правда на редкость. Что не отменяет четкого факта, что все по делу, и вполне могло быть и 9:1.
24.10.2021