UFC 333. Великая трилогия Яна и Мераба, два Волка и поражение Евлоева

Только что в Абу-Даби завершился турнир UFC 333, где зрители увидели мощь Александра Великого, тактику Александра Волкова и крутейший третий бой Петра Яна и Мераба Двалишвили.

ММА UFC: Волкановски — Евлоев

Главный бой вечера мог бы оставить многих разочарованными, если бы он продлился всю дистанцию. Мовсар Евлоев, при всем уважении, яркими боями не славится. Уверенными — да, победными, но чутья на нокауты или болевые там нет. Многим хотелось бы, конечно, увидеть еще одного бойца из России с поясом UFC, но это как раз тот случай, когда себя нужно было показывать с абсолютно новой стороны. Даже непонятно, почему шансы на победу букмекеры давали примерно равные. Видимо, критическим считали возраст Волкановски, по-другому я объяснить не могу. Поражения от Махачева и Топурии были в 2023 и 2024 году, с тех пор он хоть и появлялся в видео и на пресс-конференциях в образе старика в очках, берете и пуловере, делая вид, что засыпает между вопросами журналистов, но октагон показывал совершенно другие его качества.

На Евлоева он давил авторитетом, мощью, забирал-отъедал пространство в клетке, вынудив вступить в размен на короткой дистанции, во втором раунде он его зацепил — и не отпустил. Собственно, никакой трагедии в поражении от Волка нет, он — человек-легенда для смешанных единоборств, но Мовсар, если судить по его репликам, совсем легко к этому отнесся. Ему 32 года, это первое поражение, плюс от бойца, которому проиграть не стыдно, но или я слишком мало знаю про Мовсара, или ему нужна какая-то злость, хотя бы внутренняя, чтобы стать лучше, чтобы предъявить какие-то аргументы в клетке и выигрывать любой ценой. Свои его, конечно, не перестанут поддерживать, но для меня он останется бойцом, который не только не сделал достаточно, но главное — не показал, что он может это сделать в любом другом поединке. Из UFC недавно уволили непобежденного Фарида Башарата, Дана Уайт потом объяснял, что с некоторыми бойцами просто очень трудно иметь дело, в переговорах и не только. Послезавтра Дана мог бы тоже решить, что Евлоев недостаточно хорош, чтобы сохранять его в ростере, несмотря на талант и весомый рекорд. К счастью, UFC все еще имеет некоторую зависимость от российских инвестиций, и давайте начистоту — это оберегает ряд наших бойцов от того, чтобы к ним применялись другие стандарты. Так что порадуемся, наверное. Но в следующем поединке от Евлоева хотелось бы увидеть больше желания и характера. Или он просто получил чемпионский бой слишком рано? Нужно еще 20-30 побед и с каждой становиться чуть лучше? Хотя мне кажется, на поражениях в ММА учатся гораздо быстрее.

ММА UFC: Волков — Куниев

Бой Александра Волкова тоже не был особо зрелищным, точно не самым ярким, да никто этого и не ожидал, причем даже среди тех, кто давно болеет за Волкова. Я, например, знаком с Александром очень поверхностно, но общались мы задолго до UFC, до Bellator, он тогда еще в М-1 выступал. Мы в основном по рабочим делам коммуницировали, снимали его для фильмов и программ, но с ним всегда было интересно, чисто по-человечески. Он не вписывался в шаблон. Сначала по-спортивному — как каратист среди борцов. Затем выделялся увлечениями и тем, что открыто и свободно мог обо всем этом рассказать. Образованием — выпускников «Бауманки» нечасто встречаешь среди бойцов. Затем юмором. Тем, что не ломался после поражений и находил в себе силы меняться.

И знаете что? За это время многое поменялось, больше 10 лет прошло. Время другое, топовые бойцы в основном другие, сам Александр другой... даже его татуировки. Но Волков все так же не вписывается в шаблон. Стал даже еще интереснее. Научился соперникам в голову залезать. Не уверен, что с Куниевым это было важным фактором, здесь бой был выигран чисто тактически. С запасом. Волков умеет пользоваться размерами, считывать дистанцию и намерения соперника. Есть, правда, ощущение, что Волков уже очень часто видит возможность, но не успевает среагировать и сделать то, что хочет. Он никогда особо взрывным и быстрым не был, но ему и не нужно было — его удары ногами, например, имеют такой вес, что через защиту делают больно. Здесь, правда, после 1-го раунда Александр бить их почти перестал, но контроль сохранял. Бороться не давал, перебивать себя вблизи — тоже. В целом бой выглядел так, будто Куниев для него максимально удобный, но отмотайте пленку чуть назад — Павлович тоже смотрелся, будто бы ему сказали, как действовать, чтобы Александру 90% времени было максимально комфортно в октагоне. В общем, Волков себе на день рождения подарил еще одну победу, а затем в очередной раз напомнил Дане Уайту, кто он, сколько боев провел в UFC и потребовал (в мягкой форме) чемпионский бой.

Учитывая, что тяжелый дивизион UFC перманентно пребывает в состоянии, близком к вязкому болоту, есть много решений, которые можно было бы принять и которые бы включали имена Волкова, Павловича, а может быть, и кого-то еще из наших, из более легких дивизионов, дали же шанс в тяжах Алексу Перейре, но, честно говоря, Дане Уайту давно без разницы, что там происходит в отдельных дивизионах UFC, иначе матчмейкингом занимались бы другие люди. Дане в теперешний период его счастливой жизни интересны покер, ставки на спорт и деньги саудитов, которые финансируют его Zuffa Boxing. Так что, возможно, Волкову придется еще что-то любопытное соорудить — и в клетке, и в медийном пространстве вокруг.

ММА UFC: Ян — Двалишвили

Наконец, центральным и самым зрелищным поединком стало завершение трилогии между Петром Яном и Мерабом Двалишвили. Впрочем, мы говорим «трилогия» и «завершение» совершенно зря, четвертый бой никто не исключал, хотя прямо сейчас все выглядит так, будто Петр смог прочитать соперника и будет делать это и дальше.

Но в первых двух раундах было чуть тревожно. Я предположил, конечно, что тактика Яна — дать Мерабу поработать и вымахаться за пару раундов, а затем поднимать темп, но тейкдаунов со стороны Двалишвили было как-то уж очень много. Удержать Петра внизу и заставить бороться он, правда, не мог и даже сам в какие-то моменты предпочитал отпустить и не тратить силы. По аналогии с флеш-нокдаунами в боксе (когда упавший только теряет равновесие, а затем быстро и легко встает) я бы назвал это флеш-тейкдаунами — но их правда было МНОГО.

Ян действовал с запасом. Включился в третьем раунде, начал вытаскивать на себя оппонента прессингом — почти без ударов, затем подключил удары по корпусу — и они уже наносили реальный урон. Как минимум один раз даже пробил в печень, но Мера перенес все на ногах, ушел, и его спас гонг к окончанию раунда. Я даже уверен, что Петр за предыдущие бои понял, что голова у соперника выдержит что угодно, а значит, остановить его можно только ударами по туловищу. Но в сухом остатке — два первых раунда за Двалишвили, два следующих за Яном, и пусть финал он уверенно забирал, преимущество в цифрах не выглядело огромным. Урон — да. Психологическая победа — точно да. Но если бы Мераб увидел план оппонента и не дал ему забрать третий раунд, просто не попался бы в расставленную ловушку — мы бы сейчас спорили о судействе в UFC. Хорошо, что сегодня повода нет.

Кстати, Петр и Мераб провели друг против друга 15 раундов. В старые времена в боксе — один чемпионский бой, как во времена Али и Фрейзера. Накал противостояния, насколько это возможно в современном UFC, — близок к максимальному (хоть и не Хабиб против Конора). Кажется, ребята в руководстве UFC захотят еще раз это повторить. Чтобы довести до нокаута как до логической точки, например.