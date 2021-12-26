«Реал» не обсуждал возможный трансфер Захаряна ни с «Динамо», ни с представителями игрока

По информации «СЭ», в «Динамо» и к представителям полузащитника Арсена Захаряна никто из «Реала» по поводу перехода футболиста не обращался.

При этом стоит отметить, что опция выкупа 18-летнего российского футболиста следующим летом составляет 15 миллионов евро, а не 20.

Ранее в СМИ появилась информация, что Захарян может стать игроком «Реала». Источник утверждает, что мадридский клуб хочет оформить сделку летом 2022 года.

В текущем сезоне Захарян провел 18 матчей за «Динамо», забил 4 гола и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 9 миллионов евро.