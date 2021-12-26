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«Реал» не обсуждал возможный трансфер Захаряна ни с «Динамо», ни с представителями игрока

00:24
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», в «Динамо» и к представителям полузащитника Арсена Захаряна никто из «Реала» по поводу перехода футболиста не обращался.

При этом стоит отметить, что опция выкупа 18-летнего российского футболиста следующим летом составляет 15 миллионов евро, а не 20.

Ранее в СМИ появилась информация, что Захарян может стать игроком «Реала». Источник утверждает, что мадридский клуб хочет оформить сделку летом 2022 года.

В текущем сезоне Захарян провел 18 матчей за «Динамо», забил 4 гола и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 9 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Константин Алексеев все материалы автора

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