Полузащитник «Зенита» Вендел: «Осталось шесть финалов, в которых мы не можем себе позволить потерять очки»

Полузащитник «Зенита» Вендел поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

Игра пройдет в Каспийске в воскресенье, 19 апреля, начало — в 14:30 по московскому времени.

По словам бразильца, у «Зенита» нет права на потерю очков в оставшихся встречах чемпионата России.

«Это шесть финалов, шесть игр, в которых мы не можем позволить себе потерять очки. Я лично полностью сконцентрирован на том, чтобы принести стопроцентную пользу команде. Думаю, каждый из нас смотрит на эти матчи таким же образом. Задачи ясны, и для их выполнения нам необходимо побеждать в каждой из оставшихся игр», — цитирует футболиста пресс-служба «Зенита».

После 24 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. Махачкалинское «Динамо» с 23 баллами располагается на 11-й строчке.