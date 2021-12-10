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Семак: «И у Вендела, и у Азмуна есть проблемы. Завтра будем решать, смогут ли они сыграть с «Динамо»

Семак рассказал о состоянии Вендела и Азмуна перед матчем с «Динамо»
16:34
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Вендела и Сердара Азмуна перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

«Ракицкого мы заменили из-за травмы, кроме того, у него перебор карточек, так что он и так не смог бы сыграть. Что касается Вендела и Азмуна, у обоих имеются проблемы, ждем, какова будет ситуация завтра и примем решение исходят из их состояния, смогут они сыграть или нет. Как справляться с кадровыми потерями? Это наша работа, такова футбольная жизнь. К сожалению, травмы являются привычным явлением, с которым мы сталкиваемся в течение сезона. Будем исходить из состояния здоровья наших игроков, в воскресенье сыграют те, кто могут. Проблемы были, есть и будут всегда», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится в воскресенье, 12 декабря. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-12-10-sergey-semak-nas-zhdet-neprostoy-vyezdnoy-match-v-nelegkikh-pogodnykh-usloviyakh.htm

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры