Семак: «И у Вендела, и у Азмуна есть проблемы. Завтра будем решать, смогут ли они сыграть с «Динамо»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Вендела и Сердара Азмуна перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
«Ракицкого мы заменили из-за травмы, кроме того, у него перебор карточек, так что он и так не смог бы сыграть. Что касается Вендела и Азмуна, у обоих имеются проблемы, ждем, какова будет ситуация завтра и примем решение исходят из их состояния, смогут они сыграть или нет. Как справляться с кадровыми потерями? Это наша работа, такова футбольная жизнь. К сожалению, травмы являются привычным явлением, с которым мы сталкиваемся в течение сезона. Будем исходить из состояния здоровья наших игроков, в воскресенье сыграют те, кто могут. Проблемы были, есть и будут всегда», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.
Матч «Динамо» — «Зенит» состоится в воскресенье, 12 декабря. Начало встречи — в 14.00 (мск).
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-12-10-sergey-semak-nas-zhdet-neprostoy-vyezdnoy-match-v-nelegkikh-pogodnykh-usloviyakh.htm
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