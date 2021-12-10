«Сложно связать это с игрой против «Зенита». Геркус — о возможном переносе матча ЦСКА
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переносе матча 18-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Арсенал» из-за мороза в Москве.
«Странная история, — сказал Геркус «СЭ». — Регламент, насколько помню, говорит, что при ниже 15 градусов можно играть при согласии обеих команд. Если температура выше — там еще расписано, где именно и как измерять температуру. Нет оснований для переноса. Связано ли это с недавним инцидентом на матче против «Зенита»? Сложно связать эти события. Думаете, камеры не починили? Не стал бы спекулировать».
Матч ЦСКА — «Арсенал» должен состояться завтра, 11 декабря, в 16.30 по московскому времени на стадионе «ВЭБ Арена».
По информации «СЭ», перенос матча ЦСКА — «Арсенал» связан не с погодными условиями, а с желанием правоохранительных органов, которые предъявили армейцам и их стадиону ряд претензий после игры 16-го тура с «Зенитом» (0:2).
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