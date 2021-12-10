«Спартак» вернулся в Москву после победы над «Легией»
Футболисты «Спартака» прилетели в Москву из Варшавы, где проходил решающий матч группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0).
Пресс-служба красно-белых опубликовала снимок команды на фоне самолета.
«Вернулись в Москву после выполненной задачи в Польше», — говорится в сообщении.
По итогам группового этапа «Спартак» набрал 10 очков, занял первое место в группе С и вышел в 1/8 Лиги Европы.
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