Семак признан лучшим тренером апреля в РПЛ

Главного тренера «Зенита» Сергея Семака признали лучшим тренером апреля в РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

50-летний специалист одержал победу в голосовании легенд РПЛ и болельщиков, немного опередив Хуана Карлоса Карседо из «Спартака». Комментаторы выбрали лучшим тренером месяца Игоря Осинькина из «Сочи».

Кроме того, на награду претендовали Мурад Мусаев («Краснодар») и Франк Артига («Рубин»).

В апреле «Зенит» под руководством Семака провел 5 матчей в РПЛ, в которых обыграл «Крылья Советов» (2:1), махачкалинское «Динамо» (1:0) и «Ахмат» (2:0), а также сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Локомотивом» (0:0).

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