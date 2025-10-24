Батракову и Баринову грозит дисквалификация. Семь игроков «Локо» могут пропустить матч с «Зенитом»

По данным «СЭ», семь футболистов «Локомотива» рискуют не сыграть с «Зенитом» в матче 14-го тура чемпионата России. Дисквалификация грозит Алексею Батракову, Дмитрию Баринову, Зелимхану Бакаеву, Сесару Монтесу, Максиму Ненахову, Егору Погостнову и Александру Руденко.

Все они в ходе турнира получили по три предупреждения и «висят» на карточках. Если московский судья Антон Фролов применит к ним дисциплинарные санкции в игре 13-го тура с «Акроном», они не смогут выйти на поле в Санкт-Петербурге.

Матч «Акрон» — «Локомотив» пройдет 26 октября в Саранске. Игра «Зенит» — «Локомотив» запланирована на 1 ноября.