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24 октября 2025, 14:00

Батракову и Баринову грозит дисквалификация. Семь игроков «Локо» могут пропустить матч с «Зенитом»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Дмитрий Баринов и Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», семь футболистов «Локомотива» рискуют не сыграть с «Зенитом» в матче 14-го тура чемпионата России. Дисквалификация грозит Алексею Батракову, Дмитрию Баринову, Зелимхану Бакаеву, Сесару Монтесу, Максиму Ненахову, Егору Погостнову и Александру Руденко.

Все они в ходе турнира получили по три предупреждения и «висят» на карточках. Если московский судья Антон Фролов применит к ним дисциплинарные санкции в игре 13-го тура с «Акроном», они не смогут выйти на поле в Санкт-Петербурге.

Матч «Акрон» — «Локомотив» пройдет 26 октября в Саранске. Игра «Зенит» — «Локомотив» запланирована на 1 ноября.

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Алексей Батраков
Дмитрий Баринов
Зелимхан Бакаев
Максим Ненахов
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Сесар Монтес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
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Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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