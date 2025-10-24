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24 октября 2025, 14:00

Бителло — о матче с «Зенитом»: «Будет очень сложная игра. Самое важное — побеждать»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал о подготовке команды к матчу 13-го тура РПЛ против «Зенита»

— Как идет подготовка к «Зениту»?

— Хорошая подготовка. Мы понимаем, что это будет очень сложная игра, но мы будем делать то, что просит тренер, хорошо готовиться, чтобы провести отличный матч и побеждать.

— В «Зените» много бразильцев. Будет ли для тебя это противостояние особенным с данной точки зрения?

— Каждый матч принципиален. Неважно, сколько есть бразильцев. Даже если их нет, нам должно быть все равно, и мне все равно. Самое важное — выйти на поле, делать что надо и побеждать.

Матч между командами пройдет 26 октября на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 17.30 по московскому времени.

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Бителло
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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