Источник: ЦСКА арендует полузащитника «Униона» Верде с опцией выкупа

Полузащитник аргентинского «Униона» Лионель Верде продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

По информации источника, армейцы на год арендуют 20-летнего аргентинца. ЦСКА сможет выкупить 80 процентов прав на полузащитника за 4 миллиона долларов.

Верде является воспитанником «Униона». Он провел в команде 34 матча и отметился четырьмя голами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.