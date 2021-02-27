Сборная России поздравила Баринова с возвращением на поле после травмы
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил поздравления от сборной России с возвращением на поле после разрыва крестообразной связки колена.
Баринов вышел на замену в концовке матча «Локомотива» против ЦСКА, который прошел в субботу и завершился победой железнодорожников со счетом 2:0.
24-летний Баринов принял участие в матче чемпионата России впервые с 23 августа 2020 года. Тогда российский футболист получил травму крестообразной связки колена во встрече 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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