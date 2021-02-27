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Сборная России поздравила Баринова с возвращением на поле после травмы

21:45
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил поздравления от сборной России с возвращением на поле после разрыва крестообразной связки колена.

Баринов вышел на замену в концовке матча «Локомотива» против ЦСКА, который прошел в субботу и завершился победой железнодорожников со счетом 2:0.

24-летний Баринов принял участие в матче чемпионата России впервые с 23 августа 2020 года. Тогда российский футболист получил травму крестообразной связки колена во встрече 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

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