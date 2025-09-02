Источник: Дуарте вылетел в Бразилию для подписания контракта с «Сантосом»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте близок к переходу в «Сантос», сообщает UOL.

По сведениям источника, 25-летний парагваец вылетел в Сан-Паулу, где пройдет медосмотр перед переходом в бразильский клуб. Ожидается, что игрок подпишет контракт на четыре года, «Спартак» получит за защитника 3,4 миллиона евро.

Несколько недель назад «Спартак» отклонил предложение «Сантоса», однако Дуарте убедил руководство московского клуба отпустить его.

Дуарте выступает за «Спартак» с января 2023 года. На его счету 67 матчей за красно-белых, в которых он сделал результативную передачу и заработал 11 желтых карточек и 2 удаления.