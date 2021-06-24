Саплинов перешел из «Ростова» в «Уфу»
12:04
Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов проведет сезон в «Уфе», информирует сайт желто-синих.
«Полузащитник перешел в другой клуб на правах аренды. Желаем Саше удачи и хороших матчей», — говорится в сообщении.
В прошедшем сезоне 23-летний Саплинов провел 3 матча за основную команду, в которых он забил один гол.
Александр Саплинов проведет сезон в «Уфе»— Football Club Rostov (@rostovfc) June 24, 2021
Полузащитник перешел в другой клуб на правах аренды.
Желаем Саше удачи и хороших матчей! pic.twitter.com/KHaq9mZit2
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