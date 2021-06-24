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Агент: «Мевля уже точно не останется в «Сочи»

11:48
Миха Мевля. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Миха Мевля. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Евгений Новиков, агент защитника «Сочи» Михи Мевли, рассказал о будущем игрока. Контракт полузащитника сборной Словении с российским клубом истекает нынешним летом.

«Все варианты, которые рассматривает Миха — в Европе, в Турции. В «Сочи» он точно не остается, переговоры закончены. Они взяли уже других футболистов. Мы ищем более оптимальные варианты, которые устроят его и его семью. Думаю, в ближайшее время мы точно определимся. Он сейчас отдыхает после сборной, потом уже примем окончательное решение», — сказал Новиков.

В прошедшем сезоне 30-летний защитник принял участие в 31 матче за «Сочи» во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

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