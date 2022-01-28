Сандро Шварц: «Временами наш прессинг работал не очень хорошо»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги контрольной игры с ЦСКА из Софии (1:3).
«Это была хорошая проверка против хорошего соперника. Временами наш прессинг работал не очень хорошо. С другой стороны отмечу, что у нас были хорошие забегания, но качество последнего паса страдало. Для нас важно, что у нас есть такие контрольные игры, в которых мы можем посмотреть в деле всех имеющихся футболистов», — приводит слова тренера пресс-служба московского клуба.
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|
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|1
|7
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|31
|
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|3
|6
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|
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|
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|
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|5
|4
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|
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|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
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|
16
|Химки
|18
|2
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
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|Г
|
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Уфа
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|П
|
|
Реми Кабелла
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|6
|
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|
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