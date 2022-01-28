Сандро Шварц: «Временами наш прессинг работал не очень хорошо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги контрольной игры с ЦСКА из Софии (1:3).

«Это была хорошая проверка против хорошего соперника. Временами наш прессинг работал не очень хорошо. С другой стороны отмечу, что у нас были хорошие забегания, но качество последнего паса страдало. Для нас важно, что у нас есть такие контрольные игры, в которых мы можем посмотреть в деле всех имеющихся футболистов», — приводит слова тренера пресс-служба московского клуба.