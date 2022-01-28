Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» игру полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в товарищеском матче против «Слована» (2:2).

«Я вообще не обращаю внимания на предсезонные игры. Они ни о чем. Можно только рассмотреть вписывается или нет отдельный игрок в команду. Но Бакаеву надо бежать сломя голову из «Спартака». Он не будет игроком основы. Там покупают каких-то легионеров. У Бакаева 5 лет не получается пробиться в основной состав. Года через два он сможет стать значимым игроком для другой команды. А это протирание жопой спартаковской лавки бесполезно. Однако уехать в топ-5 лиг у него шансов нет. В какой-нибудь замшелый клуб Греции или команду из другой прохудившейся страны он поедет, но вопрос в зарплате, которая не будет такой же высокой, как в «Спартаке», — сказал Червиченко «СЭ».

В матче против «Слована» Бакаев отличился забитым голом и голевой передачей.

В сезоне-2021/22 Бакаев провел 23 матча за «Спартак», на его счету 1 гол и 4 результативные передачи. Контракт 25-летнего россиянина с красно-белыми действует до конца июня 2022 года.