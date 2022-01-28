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«Бакаеву нужно бежать сломя голову из «Спартака». Червиченко — о возможном уходе игрока

Андрей Червиченко считает, что Бакаеву нужно уходить из «Спартака»
Микеле Антонов

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» игру полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в товарищеском матче против «Слована» (2:2).

«Я вообще не обращаю внимания на предсезонные игры. Они ни о чем. Можно только рассмотреть вписывается или нет отдельный игрок в команду. Но Бакаеву надо бежать сломя голову из «Спартака». Он не будет игроком основы. Там покупают каких-то легионеров. У Бакаева 5 лет не получается пробиться в основной состав. Года через два он сможет стать значимым игроком для другой команды. А это протирание жопой спартаковской лавки бесполезно. Однако уехать в топ-5 лиг у него шансов нет. В какой-нибудь замшелый клуб Греции или команду из другой прохудившейся страны он поедет, но вопрос в зарплате, которая не будет такой же высокой, как в «Спартаке», — сказал Червиченко «СЭ».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Слован&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Зелимхан Бакаев и&nbsp;Михаил Игнатов. «Спартак» упустил победу в первом матче Ваноли. Зато у Бакаева — гол плюс пас

В матче против «Слована» Бакаев отличился забитым голом и голевой передачей.

В сезоне-2021/22 Бакаев провел 23 матча за «Спартак», на его счету 1 гол и 4 результативные передачи. Контракт 25-летнего россиянина с красно-белыми действует до конца июня 2022 года.

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Основные источники исследования

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Камерун

П2

28%

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ТМ 2.5

18%

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X

12%

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Ф1 (-1.0)

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ТБ 2.5

10%

1.58
Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
8
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1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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