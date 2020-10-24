Сандро Шварц: «У нас была непростая жизнь в последние 24 часа, «Динамо» проделало большую работу»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц — о победе над «Сочи» (3:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
— У нас была очень непростая жизнь в последние 24 часа, проделали большую работу, — сказал Шварц. — Я очень рад, что выиграли. В первые 20 минут поддерживали интенсивность — в обороне и атаке. Потом чуть ослабили давление. Преимущество в первом тайме заслужили. Во втором тайме сели чуть глубже в оборону. Третий мяч оставил игру за нами. Рад, что сыграли с высокой интенсивностью и забили три гола. Благодарен своему штабу, который оказывал очень большую помощь, а также команде за показанную игру.
— «Динамо» в этом сезоне еще не забивало три гола.
— На теории мы говорили о том, что хотим более активными быть в атаке.
— Что вам понравилось, а что хотелось бы изменить?
— Понравились переходные фазы игры — от обороны к атаке, и наоборот. Но есть и моменты, которые хотелось бы исправить. Защита низким блоком потребует еще работы. (Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.