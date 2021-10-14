Сандро Шварц поделился мнением о новом главном тренере «Локомотива» Гисдоле

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о новом главном тренере «Локомотива» Маркусе Гисдоле.

«Я не так хорошо знаю Гисдоля как человека. Могу сказать, что он качественно работал в бундеслиге, возглавлял «Гамбург», «Хоффенхайм» и «Кельн». При нем команды не вылетали, хотя находились в сложной ситуации. Это говорит о классе главного тренера. Это тренер с четким почерком своей картины, своего футбола. Видимо, этот футбол он и будет ставить в «Локомотиве», — сказал на пресс-конференции Шварц.

Гисдоль возглавил «Локомотив» 10 октября. До назначения в московский клуб 52-летний немецкий специалист с 2016 по 2018 год возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 год — «Кельн». После 10 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.