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Шварц: «О продлении контракта мы будем говорить чуть позже»

13:38
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о продлении контракта с клубом. Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

«Сегодня год, как я возглавляю «Динамо». Я себя здесь прекрасно чувствую, рад работать с приятными людьми. У нас великолепный тренерский штаб, есть чувство взаимопонимания. Команда сделала за этот год большой шаг в развитии. Но нам еще предстоит многое пройти и развиваться дальше. Для нас сейчас важно закончить сезон. Понимаю, что мой контракт истекает в конце сезона. Но о продлении мы будем говорить чуть позже, не забегая вперед», — сказал Шварц.

Также Шварц перед матчем 11-го тура Тинькофф РПЛ высказался о текущем состоянии «Спартака».

«Если говорить о текущем состоянии «Спартака», то они добыли три заслуженные победы. Качество игры является плодом этих побед. В начале сезона они играли в 4 защитника, потом немного видоизменили схему. Для нас важно текущее состояние «Спартака» и то, как мы будем искать ключи к тому, чтобы добиться положительного для нас результата».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 16 октября, на «Открытие Арена». Начало — в 19.00 (мск).

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры