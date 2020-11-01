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Сандро Шварц: «Игра с «Тамбовом» попадет в топ-3 моих матчей»

22:33
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:1).

— Сегодня получилась сумасшедшая игра, — приводит слова Шварца официальный сайт клуба. — Довольны результатом. Мы очень хорошо начали первые 30 минут, забили мяч. В то же время могли развить преимущество, но не получилось этого сделать. Хозяева хорошо защищались. Во втором тайме сложилась непонятная ситуация. Нам следовало и в дальнейшем играть в тот интенсивный футбол, который у нас получался в первые полчаса. Имея игровую ситуацию, когда у нас было на два футболиста больше, нужно показывать футбол совсем другого качества. Отдельно хочу поблагодарить Антона Шунина, который отразил пенальти. Сегодня на поле у нас была очень молодая команда. Ребята приобрели неоценимый опыт. По ходу игры вышли два дебютанта. Хорошо, что матч закончился нашей победой.

— В момент пробития одиннадцатиметрового Николаем Комличенко вы отвернулись от поля. О чем думали в тот момент?

— Я был очень взволнован, поэтому отвернулся, не видел момент удара. Но я знал, что Николай — хороший пенальтист. И был рад, что когда он взял мяч в руки и реализовал одиннадцатиметровый.

— О чем подумали, когда в ворота «Динамо» был поставлен второй пенальти?

— Перед пробитием пенальти «Тамбовым» у Шунина состоялся короткий разговор с нашим тренером вратарей. А в раздевалке после матча я поблагодарил Антона.

— Две красные карточки, три пенальти — в вашей карьере еще был такой «горячий» матч?

— Как-то раз в моей тренерской карьере уже была одна сумасшедшая игра. Но я точно могу сказать, что сегодняшний матч попадет в топ-3 моих матчей.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/interview/?id_4=15915

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