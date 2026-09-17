«Ощущал себя в Москве гастарбайтером». Акбар Абдуллаев: служба в армии РФ, контракт от Даны Уайта

Возможно, перед нами будущий чемпион UFC.

В ночь на 16 сентября киргизец Акбар Абдуллаев встретился с бразильцем Эднилсоном Сантосом в претендентском шоу Даны Уайта. Бой в легком весе закончился практически сразу: Акбар дважды обозначил атаку по корпусу, затем показал ложное движение и выбросил правую, после которой Сантос рухнул на настил. За яркую победу Абдуллаев получил от Уайта контракт с UFC и похвалу, которой ранее не удостаивался никто. Рассказываем, что еще стоит знать об этом бойце.

Дана Уайт назвал его, возможно, величайшим талантом в истории DWCS

Акбару Абдуллаеву не требовался Dana White's Contender Series, чтобы доказать, что он давно перерос уровень обычного проспекта. До поездки в Лас-Вегас у киргизца уже было 13 побед в 13 профессиональных боях, пять успешных выступлений в ONE Championship и досрочная победа над чемпионом этой организации Тан Каем. Тем не менее путь в UFC для него прошел через отборочное шоу Даны Уайта.

Бой с Сантосом продлился лишь 19 секунд и стал для него 14-м в профессиональных ММА. 13 раз Абдуллаев выигрывал нокаутом, еще один бой завершил удушающим приемом. 10 соперников не пережили первого раунда. До встречи с Сантосом самый быстрый финиш Акбара занимал 41 секунду — столько продержался против него Аарон Канарте в ONE Championship в 2023 году.

Уайт отреагировал на выступление необычно даже по меркам Contender Series. Глава UFC сказал, что Абдуллаев, возможно, является величайшим талантом, который появлялся на шоу за его десятилетнюю историю, сравнил звук решающего панча с ударом бейсбольной битой и предположил, что киргизец способен стать большой звездой. После этого вопрос с контрактом был формальностью.

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Родился в Киргизии, но почти все детство провел в России

Абдуллаев родился в селе Мады Кара-Суйского района Ошской области. В интервью киргизскому изданию Super.kg он рассказывал, что уже в 1999 году, когда ему было около двух лет, родители уехали на заработки в Россию. Семья поселилась в Чайковском Пермского края, где Акбар прожил большую часть детства и учился в школе. В Киргизию они вернулись в 2013-м, когда он заканчивал девятый класс.

Именно в Чайковском Абдуллаев начал заниматься единоборствами. По его словам, интерес к спорту появился примерно в десять лет. Основой стали тайский бокс и кикбоксинг: этой ударной базой он занимался вплоть до 22 лет, задолго до полноценного перехода в ММА. Позднее Абдуллаев выступал и в профессиональном кикбоксинге — сам говорил о четырех таких поединках.

Первым тренером Акбара в тайском боксе был Михаил Степанов. Еще подростком Абдуллаев выступал на соревнованиях по ударным единоборствам, а к взрослому возрасту накопил большой соревновательный опыт. В интервью 2023 года он оценивал общее число своих любительских выступлений более чем в сотню, отмечая, что поражения в ранней части спортивного пути тоже были.

После возвращения семьи в Киргизию Акбар поступил в колледж, но надолго там не задержался. В 2015 году из-за финансовых трудностей он вместе с матерью вновь отправился в Россию. Если профессиональная карьера сегодняшнего новичка UFC ассоциируется прежде всего с Киргизией, то значительная часть его формирования как спортсмена и взрослого человека связана именно с Россией.

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Служил в армии РФ и работал на заводе

В биографии Абдуллаева был и армейский период. После учебы он отправился на срочную службу, а уже после демобилизации вернулся к обычной жизни, работе и тренировкам. Абдуллаев рассказывал, что для официальной работы ему требовался военный билет, поэтому он обратился в военкомат и отправился служить. По словам Акбара, службу он проходил в мотострелковых войсках. Именно после армии начался следующий тяжелый период его жизни — он женился, вскоре должен был стать отцом и уже не мог строить планы, исходя только из тренировок.

До заработков в крупном ММА Абдуллаев прошел через обычную для трудового мигранта жизнь. В Москве он работал в разных местах и пытался подстроить занятость под тренировки. По рассказам самого Акбара, некоторое время он трудился в общепите, а затем устроился сварщиком на московский завод Renault. Работа была тяжелой, но позволяла содержать семью.

«У меня не было ни образования, ни профессии», — рассказывал Абдуллаев уже после получения контракта с UFC. По его словам, найти работу в Москве было не самой большой проблемой — гораздо труднее было найти такую, график которой позволял бы полноценно тренироваться. Когда занятий стало два в день, совмещать их со сменами становилось все сложнее.

Позже появилась доставка. Абдуллаев развозил торты по московским супермаркетам. Это была не параллельная подработка на заводе, а другой этап его московской жизни. В январе 2025 года после победы над Тан Каем Акбар отдельно вспоминал, что еще за несколько лет до этого доставлял в Москве торты и не мог представить, где окажется спустя короткое время.

Тренировочный режим при этом не исчезал. Абдуллаев рассказывал, что подстраивал сон и занятия под рабочие смены, а необходимость зарабатывать долго не позволяла вести образ жизни профессионального спортсмена. Поэтому его переход в ММА не был историей бойца, которого с юности вели к большой лиге: сначала спорт приходилось постоянно совмещать с работой.

Акбар жил в Москве до 2022 года, после чего перебрался в Киргизию. «Почему уехал? Жизнь гастарбайтерская была. Чувствовал себя в Москве гастарбайтером», — сказал Абдуллаев «Вестнику ММА». Судя по соцсетям, в Москве Акбар бывает — например в августе 2025-го он выкладывал фотографии из зала Evolve. Да и родители его тут остались.

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В ММА перешел только в 22 года

Несмотря на многолетнюю подготовку в муай-тай и кикбоксинге, в смешанные единоборства Абдуллаев пришел сравнительно поздно — примерно в 22 года. Одной из причин он называл деньги: продолжать прежний спортивный путь становилось тяжело, и Акбар решил попробовать направление, в котором видел больше возможностей для профессиональной карьеры.

Отсутствие классической борцовской школы быстро проявилось на любительском уровне. По словам Абдуллаева, свой первый бой в ММА он проиграл по очкам: соперник переводил его и контролировал в партере. Поражение осталось за пределами профессиональной статистики, однако заставило ударника заниматься тем компонентом, без которого выйти на серьезный уровень в ММА невозможно.

Профессиональный дебют состоялся 24 октября 2020 года на турнире FFC Selection 4 в Москве. Курбона Аминова Абдуллаев остановил ударами в первом раунде. В декабре того же года Акбар досрочно победил Асадуллу Рустамова, а летом 2021-го нокаутировал Толкунбека Маматова. Так началась серия, которая шесть лет спустя довела его до показателя 14-0.

Первые победы мало что меняли в бытовом плане. Абдуллаев продолжал работать курьером и вспоминал, что после поединков возвращался к доставке. Возможность отказаться от обычной работы появилась далеко не сразу. К моменту подписания в UFC эта деталь уже звучит необычно, однако в 2020-м Акбар был малоизвестным бойцом с ударной базой, которому еще предстояло доказать, что он способен зарабатывать ММА.

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В ONE выиграл пять боев, победил чемпиона, но остался без пояса

Международный прорыв произошел в 2023 году после подписания с ONE Championship. Дебют против О Хо Тхэка занял 44 секунды. Следующий соперник, Аарон Канарте, продержался 41 секунду. Обе победы были одержаны нокаутами, и Абдуллаев быстро перешел из категории перспективных новичков в число заметных бойцов полулегкого дивизиона ONE.

В мае 2024-го Акбар прошел еще более серьезную проверку — непобежденного Халила Амира. Тот тоже подошел к бою без поражений, однако во втором раунде Абдуллаев остановил его ударами. После трех выступлений в ONE рекорд киргизца достиг 11-0, причем каждую профессиональную победу он по-прежнему одерживал досрочно.

Главный бой в этой организации Абдуллаев провел в январе 2025 года против чемпиона Тан Кая. Акбар не уложился в требуемый лимит с учетом правил ONE по гидратации, поэтому потерял возможность завоевать титул. Встречу провели в промежуточном весе, а часть гонорара Абдуллаева перешла сопернику.

Сам бой подтвердил чемпионские амбиции Абдуллаева. Он разбивал Тан Кая в стойке, переводил его и работал сверху, а в пятом раунде рефери Херб Дин остановил встречу после серии ударов и локтей. Тан Кай впервые проиграл в ONE, но пояс остался у него: формально это был уже не титульный поединок.

Через восемь месяцев Акбар победил россиянина Ибрагима Дауева техническим нокаутом в третьем раунде и завершил отрезок в ONE с показателем 5-0. Однако и перед этим поединком возникли проблемы на взвешивании. Для перехода в UFC это важная деталь: спортивный уровень Абдуллаева сомнений почти не вызывал, а управление весом стало вопросом, который ему необходимо было решить.

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Тренировался в зале Хабиба

Перед поездкой на DWCS Акбар успел потренироваться и с командой Хабиба Нурмагомедова. Абдуллаев назвал этот сбор одним из лучших в своей подготовке и говорил, что многому научился у команды, особенно в борьбе. Для человека, начинавшего профессиональную карьеру практически без серьезной борцовской базы, это продолжение той работы, которая постепенно изменила его стиль.

После подписания контракта Акбар не стал просить время на адаптацию. Он заявил, что готов дебютировать уже в октябре или ноябре. При этом его собственные ориентиры находятся значительно выше стартового уровня UFC: Абдуллаев говорил о желании драться с бойцами топ-10 и называл среди интересующих его имен Макса Холлоуэя и Илию Топурию.

Насколько быстро UFC позволит ему приблизиться к таким соперникам, станет понятно после первых боев. Но стартовые данные у 28-летнего Абдуллаева отличаются от большинства выпускников Contender Series. Он приходит в организацию с рекордом 14-0, стопроцентным показателем досрочных побед, опытом пятираундового боя и победой над чемпионом крупного международного промоушена.

Поэтому слова Уайта после 19-секундного нокаута можно воспринимать не только как обычное продвижение нового подписания. Абдуллаев действительно значительно опытнее многих бойцов, которые попадают в UFC через DWCS. Следующая проверка для него уже другого уровня: сохранить ту же эффективность против соперников UFC и показать, что впечатление от короткого выступления в Лас-Вегасе подтверждается на дистанции.